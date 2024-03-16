Ігната звільнили з посади речника Повітряних сил

Речника Повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната звільнили з посади.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Деталі: Причини такого рішення не вказуються. Останній тиждень Ігнат, який до того був частим гостем телевізійних ефірів, не з'являвся в публічному просторі та не давав коментарів. "Українська правда" намагається отримати коментар самого Ігната.

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Пряма мова Олещука: "З моменту повномасштабного вторгнення, я особисто дякував цій людині усього двічі на рік – на День народження та професійне свято. За що? За величезний обсяг роботи. А головне – результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном… за що і отримав заслужену державну нагороду від президента України.

Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил. Він залишатиметься у складі Повітряних сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь!

Де б я не був, упевнений, іще неодноразово йому подякую!

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