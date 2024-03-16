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Игнат уволен с должности спикера Воздушных сил

Валентина РоманенкоСуббота, 16 марта 2024, 20:01
Игнат уволен с должности спикера Воздушных сил
Юрий Игнат. фото медиа-центра "Украина - Укринформ".

Спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната уволили с должности.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: Причины такого решения не указываются. Последнюю неделю Игнат, который до того был частым гостем телевизионных эфиров, не появлялся в публичном пространстве и не давал комментариев. "Украинская правда" пытается получить комментарий самого Игната.

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Прямая речь Олещука: "С момента полномасштабного вторжения, я лично благодарил этого человека всего дважды в год - на День рождения и профессиональный праздник. За что? За огромный объем работы. А главное - результат борьбы с врагом на информационном фронте! Как в Украине, так и за рубежом... за что и получил заслуженную государственную награду от президента Украины.

Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната в пятый раз. Поблагодарю за продуктивную работу в должности начальника службы связей с общественностью Командования Воздушных сил. Он будет оставаться в составе Воздушных сил и будет работать на другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь!

Где бы я ни был, уверен, еще неоднократно его поблагодарю!".

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Темы: Воздушные силы ВСУ
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