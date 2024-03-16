Зеленський поговорив із Сирським: Відчувається, що ЗСУ стають міцнішими

Президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським заявив, що відчуває, як Збройні Сили стають міцнішими.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Сьогодні говорили з головкомом Сирським. Оперативну ситуацію проговорили детально: наявні наші можливості, наявні загрози. Відчувається, що Збройні Сили України стають міцнішими".

Деталі: Зеленський також назвав напрямки, де точаться найбільш інтенсивні бої.

"Покровський, Курахівський, Донецька область, Купʼянський напрямок, південь. Дякую всім нашим бригадам, усім бойовим підрозділам, які знищують окупанта, забезпечують для нас більшу стабільність на фронті", - сказав він.