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Зеленский поговорил с Сырским: Чувствуется, что ВСУ становятся крепче

Катерина ТищенкоСуббота, 16 марта 2024, 20:58
Зеленский поговорил с Сырским: Чувствуется, что ВСУ становятся крепче
Владимир Зеленский и Александр Сырский, иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский по итогам разговора с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским заявил, что чувствует, как Вооруженные Силы становятся крепче.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Сегодня говорили с главкомом Сырским. Оперативную ситуацию проговорили подробно: имеющиеся наши возможности, имеющиеся угрозы. Чувствуется, что Вооруженные Силы Украины становятся крепче".

Детали: Зеленский также назвал направления, где идут наиболее интенсивные бои.

"Покровский, Кураховский, Донецкая область, Купянское направление, юг. Спасибо всем нашим бригадам, всем боевым подразделениям, которые уничтожают оккупанта, обеспечивают для нас большую стабильность на фронте", - сказал он. 

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Темы: ЗеленскийСырскийВооруженные силывойна
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