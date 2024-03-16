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Обстріли Нікопольщини: двоє поранених, пошкоджено понад 30 будинків

Катерина ТищенкоСубота, 16 березня 2024, 23:24
Обстріли Нікопольщини: двоє поранених, пошкоджено понад 30 будинків
наслідки обстрілу Нікопольщини, фото з Telegram Сергія Лисака

Внаслідок обстрілів росіянами Нікопольського району Дніпропетровщини у суботу поранено чоловіка й жінку.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

наслідки обстрілу Нікопольщини, фото з Telegram Сергія Лисака
наслідки обстрілу Нікопольщини, фото з Telegram Сергія Лисака

Пряма мова: "Агресор бив по Нікопольщині 8 разів за день. Цілив дронами-камікадзе і артилерією. Від російського терору потерпали сам Нікополь і Червоногригорівська громада.

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Постраждали чоловік 75 років та 77-річна жінка".

Деталі: Лисак також повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджені понад 30 приватних будинків. 2 господарські споруди знищені, ще 6 – понівечені. Потрощені гаражі та авто, навантажувач, парник.

 

Крім того, є руйнування на території інфраструктурного об'єкту. Зачепило лінії електропередач та газогони.

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Теми: НікопольДніпропетровська областьвійна
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