Обстріли Нікопольщини: двоє поранених, пошкоджено понад 30 будинків

Внаслідок обстрілів росіянами Нікопольського району Дніпропетровщини у суботу поранено чоловіка й жінку.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

наслідки обстрілу Нікопольщини, фото з Telegram Сергія Лисака

Пряма мова: "Агресор бив по Нікопольщині 8 разів за день. Цілив дронами-камікадзе і артилерією. Від російського терору потерпали сам Нікополь і Червоногригорівська громада.

Реклама:

Постраждали чоловік 75 років та 77-річна жінка".

Деталі: Лисак також повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджені понад 30 приватних будинків. 2 господарські споруди знищені, ще 6 – понівечені. Потрощені гаражі та авто, навантажувач, парник.

Крім того, є руйнування на території інфраструктурного об'єкту. Зачепило лінії електропередач та газогони.