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Обстрелы Никопольщины: двое раненых, повреждено более 30 домов

Катерина ТищенкоСуббота, 16 марта 2024, 23:24
Обстрелы Никопольщины: двое раненых, повреждено более 30 домов
последствия обстрела Никопольщины, фото из Telegram Сергея Лысака

В результате обстрелов россиянами Никопольского района Днепропетровщины в субботу ранены мужчина и женщина.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

последствия обстрела Никопольщины, фото из Telegram Сергея Лысака
последствия обстрела Никопольщины, фото из Telegram Сергея Лысака

Прямая речь: "Агрессор бил по Никопольщине 8 раз за день. Целился дронами-камикадзе и артиллерией. От российского террора страдали сам Никополь и Червоногригорьевская громада.

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Пострадали мужчина 75 лет и 77-летняя женщина".

Детали: Лысак также сообщил, что в результате обстрелов повреждены более 30 частных домов. 2 хозяйственные постройки уничтожены, еще 6 – повреждены. Разбиты гаражи и авто, погрузчик, парник.

 

Кроме того, есть разрушения на территории инфраструктурного объекта. Задело линии электропередач и газопроводы.

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Темы: НикопольДнепропетровская областьвойна
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