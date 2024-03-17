У південно-східних областях було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики
Неділя, 17 березня 2024, 01:49
У ніч на неділю у південно-східних областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Одеська, Полтавська, Миколаївська, Кіровоградська, Донецька, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння".
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Доповнено: О 2.23 пролунав відбій загрози балістики.
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- Одесу атакують кілька хвиль ударних безпілотників.
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