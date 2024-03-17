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У південно-східних областях було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики

Олена ІвашківНеділя, 17 березня 2024, 01:49
У південно-східних областях було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики
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У ніч на неділю у південно-східних областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Одеська, Полтавська, Миколаївська, Кіровоградська, Донецька, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння".

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Доповнено: О 2.23 пролунав відбій загрози балістики. 

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Теми: ракетний ударвійна
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