В юго-восточных областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
Воскресенье, 17 марта 2024, 01:49
В ночь на воскресенье в юго-восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "Одесская, Полтавская, Николаевская, Кировоградская, Донецкая, Запорожская области - угроза применения баллистического вооружения".
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Дополнено: В 2.23 прозвучал отбой угрозы баллистики.
Напомним:
- Одессу атакуют несколько волн ударных беспилотников.
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