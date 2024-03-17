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В юго-восточных областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Алена ИвашкивВоскресенье, 17 марта 2024, 01:49
В юго-восточных областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
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В ночь на воскресенье в юго-восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Одесская, Полтавская, Николаевская, Кировоградская, Донецкая, Запорожская области - угроза применения баллистического вооружения".

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Дополнено: В 2.23 прозвучал отбой угрозы баллистики.

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Темы: ракетный ударвойна
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