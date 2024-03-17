The Telegraph: Через нестачу боєприпасів до кінця місяця Україна збиватиме одну з п’яти ракет
Британська газета The Telegraph прогнозує критичну нестачу ракет для протиповітряної оборони в Україні.
Джерело: The Telegraph
Деталі: За інформацією видання, звіти вказують на серйозну нестачу. Україні так бракує боєприпасів, що до кінця місяця у неї закінчаться ракети ППО для захисту своїх міст.
Це означає, прогнозує The Telegraph, що замість того, щоб намагатися збити чотири з п’яти російських ракет, як це робиться зараз, Україна зможе використати свої системи ППО для того щоб збити лише одну з п’яти ракет.
The Telegraph водночас цитує російських офіційних осіб, які заявили, що "знають, що в Україні закінчуються боєприпаси" і готові завдавати ударів.
Утім видання посилається і на російські телеграм-канали, пов’язані із Міноборони Росії, які стверджують, що "українські сили все ще чинять жорсткий опір і, здається, відносно добре озброєні".
Особливо російські ресурси наголошують на ефективності українських безпілотників.