The Telegraph: Через нестачу боєприпасів до кінця місяця Україна збиватиме одну з п’яти ракет

Британська газета The Telegraph прогнозує критичну нестачу ракет для протиповітряної оборони в Україні.

Джерело: The Telegraph

Деталі: За інформацією видання, звіти вказують на серйозну нестачу. Україні так бракує боєприпасів, що до кінця місяця у неї закінчаться ракети ППО для захисту своїх міст.

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Це означає, прогнозує The Telegraph, що замість того, щоб намагатися збити чотири з п’яти російських ракет, як це робиться зараз, Україна зможе використати свої системи ППО для того щоб збити лише одну з п’яти ракет.

The Telegraph водночас цитує російських офіційних осіб, які заявили, що "знають, що в Україні закінчуються боєприпаси" і готові завдавати ударів.

Утім видання посилається і на російські телеграм-канали, пов’язані із Міноборони Росії, які стверджують, що "українські сили все ще чинять жорсткий опір і, здається, відносно добре озброєні".

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