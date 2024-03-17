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The Telegraph: Из-за нехватки боеприпасов до конца месяца Украина будет сбивать одну из пяти ракет

Алена ИвашкивВоскресенье, 17 марта 2024, 02:49
The Telegraph: Из-за нехватки боеприпасов до конца месяца Украина будет сбивать одну из пяти ракет
Система Patriot, фото: Getty Images

Британская газета The Telegraph прогнозирует критическую нехватку ракет для противовоздушной обороны в Украине.

Источник: The Telegraph

Детали: По информации издания, отчеты указывают на серьезную нехватку. Украине так не хватает боеприпасов, что до конца месяца у нее закончатся ракеты ПВО для защиты своих городов.

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Это означает, прогнозирует The Telegraph, что вместо того, чтобы пытаться сбить четыре из пяти российских ракет, как это делается сейчас, Украина сможет использовать свои системы ПВО для того чтобы сбить только одну из пяти ракет.

The Telegraph одновременно цитирует российских официальных лиц, которые заявили, что "знают, что в Украине заканчиваются боеприпасы" и готовы наносить удары.

Впрочем, издание ссылается и на российские телеграм-каналы, связанные с Минобороны России, которые утверждают, что "украинские силы все еще оказывают жесткое сопротивление и, кажется, относительно хорошо вооружены". 

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Особенно российские ресурсы отмечают эффективность украинских беспилотников.

Темы: ПВО
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