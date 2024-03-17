The Sunday Times: Міністр оборони Британії скасував візит до Одеси через витік інформації
Неділя, 17 березня 2024, 05:58
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс скасував поїздку до Одеси під час свого візиту в Україну 7 березня через небезпеку зі сторони РФ.
Джерело: The Sunday Times
Деталі: Грант Шаппс був змушений відмовитися від поїздки до Одеси через ракетну загрозу з боку Росії.
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Міністр оборони перервав візит після того, як його попередила британська розвідка, що росіянам стало відомо про його плани поїздки.
Передісторія:
- Шаппс відвідав Київ 7 березня, щоб оголосити про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України.
- За день до його прибуття російська ракета вдарила по Одесі під час спільного візиту президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. В результаті нападу загинули п'ятеро людей.
- Також стало відомо, що під час його зворотного рейсу Росія глушила супутниковий сигнал літака Шаппса, коли той летів поблизу російського анклаву Калінінград.
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