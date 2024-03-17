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The Sunday Times: Міністр оборони Британії скасував візит до Одеси через витік інформації 

Олена ІвашківНеділя, 17 березня 2024, 05:58
The Sunday Times: Міністр оборони Британії скасував візит до Одеси через витік інформації 
Грант Шаппс, фото Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс скасував поїздку до Одеси під час свого візиту в Україну 7 березня через небезпеку зі сторони РФ.

Джерело: The Sunday Times

Деталі: Грант Шаппс був змушений відмовитися від поїздки до Одеси через ракетну загрозу з боку Росії. 

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Міністр оборони перервав візит після того, як його попередила британська розвідка, що росіянам стало відомо про його плани поїздки.

Передісторія:

  • Шаппс відвідав Київ 7 березня, щоб  оголосити про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України.
  • За день до його прибуття російська ракета вдарила по Одесі під час спільного візиту президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. В результаті нападу загинули п'ятеро людей.
  • Також стало відомо, що під час його зворотного рейсу Росія глушила супутниковий сигнал літака Шаппса, коли той летів поблизу російського анклаву Калінінград.

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Теми: Велика БританіявійнаРосія
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