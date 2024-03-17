The Sunday Times: Міністр оборони Британії скасував візит до Одеси через витік інформації 

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс скасував поїздку до Одеси під час свого візиту в Україну 7 березня через небезпеку зі сторони РФ.

Джерело: The Sunday Times

Деталі: Грант Шаппс був змушений відмовитися від поїздки до Одеси через ракетну загрозу з боку Росії.

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Міністр оборони перервав візит після того, як його попередила британська розвідка, що росіянам стало відомо про його плани поїздки.

Передісторія:

Шаппс відвідав Київ 7 березня, щоб оголосити про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України.

325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України. За день до його прибуття російська ракета вдарила по Одесі під час спільного візиту президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. В результаті нападу загинули п'ятеро людей.

Також стало відомо, що під час його зворотного рейсу Росія глушила супутниковий сигнал літака Шаппса, коли той летів поблизу російського анклаву Калінінград.