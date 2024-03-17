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The Sunday Times: Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за утечки информации 

Алена ИвашкивВоскресенье, 17 марта 2024, 05:58
The Sunday Times: Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за утечки информации 
Грант Шаппс, фото Getty Images

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отменил поездку в Одессу во время своего визита в Украину 7 марта из-за опасности со стороны РФ.

Источник: The Sunday Times

Детали: Грант Шаппс был вынужден отказаться от поездки в Одессу из-за ракетной угрозы со стороны России. 

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Министр обороны прервал визит после того, как его предупредила британская разведка, что россиянам стало известно о его планах поездки.

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Темы: ВеликобританиявойнаРосcия
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