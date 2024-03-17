The Sunday Times: Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за утечки информации
Воскресенье, 17 марта 2024, 05:58
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отменил поездку в Одессу во время своего визита в Украину 7 марта из-за опасности со стороны РФ.
Источник: The Sunday Times
Детали: Грант Шаппс был вынужден отказаться от поездки в Одессу из-за ракетной угрозы со стороны России.
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Министр обороны прервал визит после того, как его предупредила британская разведка, что россиянам стало известно о его планах поездки.
Предыстория:
- Шаппс посетил Киев 7 марта, чтобы объявить о выделении 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для Вооруженных сил Украины.
- За день до его прибытия российская ракета ударила по Одессе во время совместного визита президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. В результате нападения погибли пять человек.
- Также стало известно, что во время его обратного рейса Россия глушила спутниковый сигнал самолета Шаппса, когда тот летел вблизи российского анклава Калининград.
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