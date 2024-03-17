The Sunday Times: Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за утечки информации 

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отменил поездку в Одессу во время своего визита в Украину 7 марта из-за опасности со стороны РФ.

Источник: The Sunday Times

Детали: Грант Шаппс был вынужден отказаться от поездки в Одессу из-за ракетной угрозы со стороны России.

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Министр обороны прервал визит после того, как его предупредила британская разведка, что россиянам стало известно о его планах поездки.

Предыстория:

Шаппс посетил Киев 7 марта, чтобы объявить о выделении 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для Вооруженных сил Украины.

За день до его прибытия российская ракета ударила по Одессе во время совместного визита президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. В результате нападения погибли пять человек.

Также стало известно, что во время его обратного рейса Россия глушила спутниковый сигнал самолета Шаппса, когда тот летел вблизи российского анклава Калининград.