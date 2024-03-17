На Одещині "Шахеди" пошкодили два агропідприємства
Неділя, 17 березня 2024, 06:50
У ніч на неділю в Одеському районі російські ударні безпілотники пошкодили два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель.
Джерело: Сили оборони півдня у Telegram
Деталі: Пожежі рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали.
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Близько трьох годин тривала напружена бойова робота ППО.
Підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі "Шахедів", що були випущені з тимчасово окупованого Криму, заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житлових будинків і в промислових кварталах Одеси.
13 безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" ППО збила в небі Одещини ще 1 на підльоті, в небі Миколаївщини.
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