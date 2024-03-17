В Одесской области "Шахеды" повредили два агропредприятия
В ночь на воскресенье в Одесском районе российские ударные беспилотники повредили два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий.
Источник: Силы обороны юга в Telegram
Детали: Пожары оперативно ликвидированы. Люди не пострадали.
Враг продолжает коварный дроновый террор. Ночью российские террористические войска вновь осуществили массированную дроновую атаку по Одесской области.
Около трех часов продолжалась напряженная боевая работа.
Подразделения противовоздушной обороны отражали волны "шахедов", которые были выпущены из временно оккупированного Крыма, заходили из акватории Черного моря и маневрировали между жилых домов и в промышленных кварталах Одессы.
13 беспилотных летательных аппаратов типа Шахед" сбиты в небе Одесской области еще 1 на подлете, в небе Николаевской области.