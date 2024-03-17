Повітряні сили: за ніч ворог випустив сім ракет та 16 безпілотників

У ніч на 17 березня російські окупанти вдарили п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма ударними БпЛА типу "Шахед".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: В результаті бойової роботи було збито 14 "Шахедів" у межах Одеської області.

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До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.