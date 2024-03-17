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Воздушные силы: за ночь враг выпустил семь ракет и 16 беспилотников

Алена ИвашкивВоскресенье, 17 марта 2024, 07:27
Воздушные силы: за ночь враг выпустил семь ракет и 16 беспилотников
Иллюстрация: Воздушные силы

В ночь на 17 марта российские оккупанты ударили пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине и Донецкой области, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и 16-ю ударными БпЛА типа "Шахед".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В результате боевой работы было сбито 14 "Шахедов" в пределах Одесской области.

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К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Темы: Воздушные силы ВСУШахедракетный удар
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