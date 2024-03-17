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Генштаб оприлюднив втрати ворога за добу: 1160 осіб, 28 артсистем та 24 ББМ

Олена ІвашківНеділя, 17 березня 2024, 07:52
Генштаб оприлюднив втрати ворога за добу: 1160 осіб, 28 артсистем та 24 ББМ
Фото ілюстраційне: Генштаб ЗСУ

За добу російські окупанти втратили 1160 осіб, 28 артилерійських систем, 24 бойових броньованих машин та 11 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 430740 (+1160) осіб,
  • танків‒ 6790 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12997 (+24) од,
  • артилерійських систем – 10634 (+28) од,
  • РСЗВ – 1017 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 720 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14073 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1723 (+11).

Теми: війнавтрати у війніГенштаб
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