Генштаб оприлюднив втрати ворога за добу: 1160 осіб, 28 артсистем та 24 ББМ
Неділя, 17 березня 2024, 07:52
За добу російські окупанти втратили 1160 осіб, 28 артилерійських систем, 24 бойових броньованих машин та 11 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 430740 (+1160) осіб,
- танків‒ 6790 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12997 (+24) од,
- артилерійських систем – 10634 (+28) од,
- РСЗВ – 1017 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 720 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14073 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1723 (+11).