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Генштаб обнародовал потери врага за сутки: 1160 человек, 28 артсистем и 24 ББМ

Алена ИвашкивВоскресенье, 17 марта 2024, 07:52
Генштаб обнародовал потери врага за сутки: 1160 человек, 28 артсистем и 24 ББМ
Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

За сутки российские оккупанты потеряли 1160 человек, 28 артиллерийских систем, 24 боевых бронированных машин и 11 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 430740 (+1160) человек,
  • танков - 6790 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 12997 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 10634 (+28) ед,
  • РСЗО - 1017 (+0) ед,
  • средства ПВО - 720 (+1) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8272 (+4),
  • крылатые ракеты - 1922 (+0),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14073 (+49) ед,
  • специальная техника - 1723 (+11).

Темы: войнапотери в войнеГенштаб
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