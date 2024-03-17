Генштаб обнародовал потери врага за сутки: 1160 человек, 28 артсистем и 24 ББМ
Воскресенье, 17 марта 2024, 07:52
За сутки российские оккупанты потеряли 1160 человек, 28 артиллерийских систем, 24 боевых бронированных машин и 11 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 430740 (+1160) человек,
- танков - 6790 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 12997 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 10634 (+28) ед,
- РСЗО - 1017 (+0) ед,
- средства ПВО - 720 (+1) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8272 (+4),
- крылатые ракеты - 1922 (+0),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14073 (+49) ед,
- специальная техника - 1723 (+11).