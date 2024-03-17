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Макрон обіцяє приїхати до України "з конкретними рішеннями" щодо війни

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 17 березня 2024, 09:45
Макрон обіцяє приїхати до України з конкретними рішеннями щодо війни
фото: getty

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що обов'язково здійснить візит в Україну.

Джерело: Макрон в інтерв'ю українським ЗМІ, "Європейська правда"

Деталі: Макрон зазначив, що його візит відбудеться, коли будуть готові "конкретні пропозиції і конкретні рішення".

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"Абсолютно щиро вам скажу – я обов’язково приїду. В мене є правило: щоб мій візит був якомога кориснішим для України...

Я приїду в Україну з конкретними пропозиціями, конкретними рішеннями", – сказав він.

Французький президент додав, що його візит означатиме "сильний посил і нові напрями у співпраці".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У понеділок Єлисейський палац оголосив, що президент Франції Емманюель Макрон відвідає Україну найближчими тижнями.

Французький президент оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки". Конкретна дата візиту тоді не називалась. Але потім візит був відкладений із "міркувань безпеки".

16 лютого Макрон під час візиту президента України Володимира Зеленського до Парижа заявив, що не відмовився від намірів приїхати в Україну й зробить це найближчим часом.

Теми: МакронФранціявійна
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