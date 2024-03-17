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Макрон обещает приехать в Украину "с конкретными решениями" по войне

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 17 марта 2024, 09:45
Макрон обещает приехать в Украину с конкретными решениями по войне
фото: getty

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что обязательно совершит визит в Украину.

Источник: Макрон в интервью украинским СМИ, "Европейская правда"

Детали: Макрон отметил, что его визит состоится, когда будут готовы "конкретные предложения и конкретные решения".

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"Абсолютно искренне вам скажу – я обязательно приеду. У меня есть правило: чтобы мой визит был как можно более полезным для Украины...

Я приеду в Украину с конкретными предложениями, конкретными решениями", – сказал он.

Французский президент добавил, что его визит будет означать "сильный посыл и новые направления в сотрудничестве".

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Напомним: В понедельник Елисейский дворец объявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Украину в ближайшие недели.

Французский президент объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о "гарантиях безопасности". Конкретная дата визита тогда не называлась. Но потом визит был отложен по "соображениям безопасности".

16 февраля Макрон во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж заявил, что не отказался от намерений приехать в Украину и сделает это в ближайшее время.

Темы: МакронФранциявойна
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