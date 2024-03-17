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Росіяни вночі трьома ракетами атакували Мирноград

Роман ПетренкоНеділя, 17 березня 2024, 10:17
Росіяни вночі трьома ракетами атакували Мирноград
фото: НПУ

У ніч на 17 березня росіяни трьома ракетами атакували Мирноград Донецької області, поранено 86-річну жінку.

Джерело: Нацполіція

Деталі: У місті пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків, освітній заклад, комунальне підприємство, два магазини, два торгові павільйони, три цивільних авто.

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Загалом протягом минулої доби під ударом перебували сім населених пунктів: міста Красногорівка, Селидове, Торецьк, селища Велика Новосілка, Курахівка, села Новоселівка Перша, Новоукраїнка.

Пошкоджено 22 цивільних об’єкти – 15 житлових будинків, музична школа, ліцей, гуртожиток, дві адмінбудівлі, ангар для сільськогосподарської техніки.

Чотирьох обстрілів зазнала Новоселівка Перша. Окупанти вбили людину, ще одну поранили.

ВІДЕО ДНЯ

Авіабомбою окупанти поцілили по Селидовому – травмовано жінку, руйнувань зазнали вісім багатоквартирних будинків, заклад освіти, адмінбудівлі.

Красногорівку війська РФ обстріляли з артилерії, поранення отримав 72-річний чоловік, пошкоджено приватну оселю.

 

Теми: Донецька областьракетний удар
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