Росіяни вночі трьома ракетами атакували Мирноград

У ніч на 17 березня росіяни трьома ракетами атакували Мирноград Донецької області, поранено 86-річну жінку.

Джерело: Нацполіція

Деталі: У місті пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків, освітній заклад, комунальне підприємство, два магазини, два торгові павільйони, три цивільних авто.

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Загалом протягом минулої доби під ударом перебували сім населених пунктів: міста Красногорівка, Селидове, Торецьк, селища Велика Новосілка, Курахівка, села Новоселівка Перша, Новоукраїнка.

Пошкоджено 22 цивільних об’єкти – 15 житлових будинків, музична школа, ліцей, гуртожиток, дві адмінбудівлі, ангар для сільськогосподарської техніки.

Чотирьох обстрілів зазнала Новоселівка Перша. Окупанти вбили людину, ще одну поранили.

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Авіабомбою окупанти поцілили по Селидовому – травмовано жінку, руйнувань зазнали вісім багатоквартирних будинків, заклад освіти, адмінбудівлі.

Красногорівку війська РФ обстріляли з артилерії, поранення отримав 72-річний чоловік, пошкоджено приватну оселю.