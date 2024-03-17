Россияне ночью тремя ракетами атаковали Мирноград

В ночь на 17 марта россияне тремя ракетами атаковали Мирноград, ранена 86-летняя женщина.

Источник: Нацполиция

Детали: В городе повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных домов, образовательное учреждение, коммунальное предприятие, два магазина, два торговых павильона, три гражданских авто.

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Всего за прошедшие сутки под ударом находились семь населенных пунктов: города Красногоровка, Селидово, Торецк, поселки Великая Новоселка, Кураховка, села Новоселовка Первая, Новоукраинка.

Повреждены 22 гражданских объекта - 15 жилых домов, музыкальная школа, лицей, общежитие, два админздания, ангар для сельскохозяйственной техники.

Четырем обстрелам подверглась Новоселовка Первая. Оккупанты убили человека, еще одного ранили.

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Авиабомбой оккупанты попали по Селидово - травмирована женщина, разрушениям подверглись восемь многоквартирных домов, учебное заведение, админздания.

Красногоровку войска рф обстреляли из артиллерии, ранения получил 72-летний мужчина, поврежден частный дом.