Россияне ночью тремя ракетами атаковали Мирноград
В ночь на 17 марта россияне тремя ракетами атаковали Мирноград, ранена 86-летняя женщина.
Источник: Нацполиция
Детали: В городе повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных домов, образовательное учреждение, коммунальное предприятие, два магазина, два торговых павильона, три гражданских авто.
Всего за прошедшие сутки под ударом находились семь населенных пунктов: города Красногоровка, Селидово, Торецк, поселки Великая Новоселка, Кураховка, села Новоселовка Первая, Новоукраинка.
Повреждены 22 гражданских объекта - 15 жилых домов, музыкальная школа, лицей, общежитие, два админздания, ангар для сельскохозяйственной техники.
Четырем обстрелам подверглась Новоселовка Первая. Оккупанты убили человека, еще одного ранили.
Авиабомбой оккупанты попали по Селидово - травмирована женщина, разрушениям подверглись восемь многоквартирных домов, учебное заведение, админздания.
Красногоровку войска рф обстреляли из артиллерии, ранения получил 72-летний мужчина, поврежден частный дом.