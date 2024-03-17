Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Чехії не може уявити "компроміс між Україною та РФ"

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 17 березня 2024, 12:00
Президент Чехії не може уявити компроміс між Україною та РФ
фото: getty

Президент Чехії Петр Павел заявив, що поки що неможливо собі уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення війни.

Джерело: Radio Prague International, "Європейська правда"

Деталі: "Усі пропозиції Росії досі були фактично диктатом. Кремль представив свій список умов, які він як агресор не має права виставляти", – зазначив Павел.

Реклама:

За його словами, війна РФ проти України війна в Україні закінчиться або поразкою однієї зі сторін, або виснаженням і усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своїх цілей.

Чеський президент вважає, що може настати момент, коли РФ і Україні стане зрозуміло, що продовження війни означає лише нові витрати, страждання і втрати без надії на успіх.

Водночас Павел сказав, що може минути ще багато часу, перш ніж ситуація дійде до такої точки, а збитки обох сторін, як в економічному плані, так і з погляду кількостей жертв, уже дуже вагомі.

ВІДЕО ДНЯ

"Ситуація починає негативно проявлятися, зокрема і в Росії", – підсумував він.

Нагадаємо: Минулого тижня Павел на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що Європа не має обмежувати свої можливості для підтримки України, яка бореться проти російської агресії.

Він також казав, що якщо війська НАТО здійснюватимуть підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм.

Теми: ЧехіяУкраїнаРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Нам потрібна доба": Шмигаль розповів, як повертатимуть світло українцям

Альянс готовий до конфлікту з РФ — голова Військового комітету НАТО

фото, відео, доповнено 5 загиблих, 15 поранених, 3 зниклих безвісти − наслідки комбінованої атаки росіян

У "Дії" з’явилися документи про освіту

США попросили Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі — ЗМІ

фото По ДніпроГЕС було два прямих влучання: ГЕС-2 у критичному стані − Укргідроенерго

Усі новини...
Чехія
ЗМІ пишуть про переговори Греції та Чехії про закупівлю зброї для України
ЗМІ: Прем’єр Чехії не став розкривати деякі деталі щодо снарядів для України у присутності Фіцо
Фіцо каже, що не змінить думки про війну в Україні, попри напруження з Чехією
Останні новини
18:18
Повітряні сили повідомили про загрозу балістики, в Одесі чутно вибухи
18:01
Поблизу Львова водій збив козулю й залишив її на трасі: тварину врятували волонтери
17:52
Зеленський провів "енергетичну" Ставку
17:42
фото, відеоПідприємця та ексдиректора підприємства Міноборони викрили на хабарі у $600 тис.
17:40
Олег Скрипка випустив новий кліп "Номад", який створив штучний інтелект
17:34
Уряд схвалив законопроєкт з підвищення акцизу на паливо
17:19
У меню – "Мрія педофіла" і "Повія": що відомо про скандал з харківським баром
17:11
Завдяки Катару вдалося повернути дев'ятьох українських дітей
17:08
Закон у штаті Теннессі захищатиме музичну індустрію від штучного інтелекту
17:08
фотоПонад 35 тисяч киян ховалися у метро цієї ночі
Усі новини...
Реклама: