Президент Чехии не может представить "компромисс между Украиной и РФ"

Президент Чехии Петр Павел заявил, что пока невозможно себе представить, что Украине и России удастся договориться о прекращении войны.

Источник: Radio Prague International, "Европейская правда"

Детали: "Все предложения России до сих пор были фактически диктатом. Кремль представил свой список условий, которые он как агрессор не имеет права выставлять", – отметил Павел.

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По его словам, война РФ против Украины война в Украине закончится либо поражением одной из сторон, либо истощением и осознанием того, что никто не сможет полностью достичь своих целей.

Чешский президент считает, что может наступить момент, когда РФ и Украине станет понятно, что продолжение войны означает лишь новые расходы, страдания и потери без надежды на успех.

В то же время Павел сказал, что может пройти еще много времени, прежде чем ситуация дойдет до такой точки, а убытки обеих сторон, как в экономическом плане, так и с точки зрения количества жертв, уже очень весомы.

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"Ситуация начинает негативно проявляться, в том числе и в России", – подытожил он.

Напомним: На прошлой неделе Павел на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Европа не должна ограничивать свои возможности для поддержки Украины, которая борется против российской агрессии.

Он также говорил, что если войска НАТО будут осуществлять поддержку непосредственно на территории Украины, это не будет нарушать никаких международных норм.