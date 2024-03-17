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Захисники завадили трьом російським ДРГ пробратися вглиб України

Роман ПетренкоНеділя, 17 березня 2024, 12:14
Захисники завадили трьом російським ДРГ пробратися вглиб України
фото: ДПСУ

На Сумщині прикордонники спільно з бійцями Сил оборони завадили трьом ворожим ДРГ пробратися вглиб України

Джерело: ДПСУ

Деталі: В першому випадку прикордонники виявили декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.

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В інших двох випадках прикордонники спільно із ЗСУ завчасно виявили ворожі ДРГ та відкрили вогонь на ураження.

Зазначається, що для посилення напрямків заходу ДРГ противника висунулися резерви підрозділів ДПСУ, НГУ та ЗСУ, залучено артилерійський та мінометний розрахунки.

В усіх трьох випадках ворог відійшов назад, уточнили прикордонники.

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Теми: Сумська областьПрикордонна службакордонвійна
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