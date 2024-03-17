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Защитники помешали трем российским ДРГ пробраться вглубь Украины

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 марта 2024, 12:14
Защитники помешали трем российским ДРГ пробраться вглубь Украины
фото: ГПСУ

На Сумщине пограничники совместно с бойцами Сил обороны помешали трем вражеским ДРГ пробраться вглубь Украины

Источник: ГПСУ

Детали: В первом случае пограничники обнаружили несколько человек вражеской ДРГ, которые двигались с территории страны-агрессора. По диверсантам открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой.

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В других двух случаях пограничники совместно с ВСУ заблаговременно обнаружили вражеские ДРГ и открыли огонь на поражение.

Отмечается, что для усиления направлений захода ДРГ противника выдвинулись резервы подразделений ГПСУ, НГУ и ВСУ, привлечены артиллерийский и минометный расчеты.

Во всех трех случаях враг отошел назад, уточнили пограничники.

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Темы: Сумская областьПограничная службаграницавойна
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