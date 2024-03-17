Шойгу приїхав в окупований Крим - закликає покращити захист

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу приїхав до окупованого Криму, де на командному пункті Чорноморського флоту заслухав доповіді командування флоту, а також радив, як захищатися від українських атак.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Шойгу поставив завдання "як у денний, так і в нічний час проводити постійні тренування з відбиття терористичних атак супротивника" та "підвищувати живучість кораблів і суден, і захищеність об'єктів інфраструктури в зоні відповідальності флоту".

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Він також доручив встановити додаткові вогневі засоби, великокаліберні кулеметні стрілецькі комплекси для ураження безпілотників противника.