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Шойгу приехал в оккупированный Крым – призывает улучшить защиту

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 марта 2024, 13:06
Шойгу приехал в оккупированный Крым – призывает улучшить защиту
скриншот

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал в оккупированный Крым, где на командном пункте Черноморского флота заслушал доклады командования флотом, а также советовал, как защищаться от украинских атак.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Шойгу поставил задачу "как в дневное, так и в ночное время проводить постоянные тренировки по отражению террористических атак противника, а также повышать живучесть кораблей и судов, и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота".

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Он также поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.

Темы: КрымоккупацияфлотРосcия
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