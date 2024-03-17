Британія радить Україні обороняти Схід та зосередитися на ударах по Криму – ЗМІ

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс і командувач британської армії Тоні Радакін під час візиту в Україну дали поради вищому керівництву і військовим командувачам щодо стратегії у війні проти РФ.

Джерело: Sunday Times, "Європейська правда"

Деталі: Шаппс і Радакін зустрічались із президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим, а також новим головнокомандувачем Олександром Сирським.

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Видання зазначає, що Радакіна турбував той факт, що Сирський може занадто зациклитися на сухопутних боях, тоді як британський командувач протягом двох років намагався сформувати стратегію України відповідно до західної військової доктрини і необхідності наступати на суші, в повітрі і на морі.

Зокрема, Радакін бере активну участь у формуванні нового військово-морського флоту України за стандартами НАТО. Він порадив звернути увагу на флот іранського зразка, що складається з легших, більш маневрених кораблів і безпілотників, здатних стримувати Росію в Чорному морі і захищати життєво важливі судноплавні шляхи для українського експорту.

У матеріалі йдеться, що під час зустрічі у Маріїнському палаці Шаппс і Радакін порадили відмовитись від планів щодо наступу на лінії фронту, а натомість утримувати оборону на північному і східному фронтах і в разі необхідності відступати на більш вигідні позиції, які, як сподіваються, зможуть стримати російських окупантів.

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Британські високопосадовці сподіваються, що це дозволить українцям зосередити свої зусилля на Чорному морі і Криму, де за допомогою західних ракет дальнього радіуса дії завдали значних ударів за останні пів року.

За словами співрозмовників видання, Зеленський був дуже зацікавлений і перебував у доброму гуморі. Також він виявився відкритим до британських пропозицій, пише видання.

У матеріалі наголошується, що за останній час Україна змогла досягти значних результатів проти Чорноморського флоту РФ, знищивши низку кораблів. Якщо колись Росія панувала у Чорному морю, то наразі її вплив похитнувся. Британське Міністерство оборони вважає, що вперше з часів Кримської війни Росія не може вільно діяти у чорноморському регіоні.

Джерела кажуть, що Радакін також переконаний, що саме в ударах по Криму і флоту РФ лежить ключ до успіху України у 2024 році, і що атаки по Криму і знищення російських військових кораблів, зокрема підводних човнів, потрапляють у саме серце "російської ментальності".

"Я вважаю надзвичайно важливим, що Путін знає, що він втрачає Крим, що він втрачає Чорне море. Протягом майже 200 років Чорноморський флот мав можливість проводити навчання в Чорному морі. Наразі в Чорному морі немає жодного військового корабля. Це дає нам уявлення про масштаб українського успіху в Криму", – сказав Шаппс.

У матеріалі також йшлося, що Грант Шаппс був змушений скасувати візит до Одеси після попередження від розвідки про реальну ракетну небезпеку з боку РФ.