Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия советует Украине оборонять Восток и сосредоточиться на ударах по Крыму - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 17 марта 2024, 13:41
Британия советует Украине оборонять Восток и сосредоточиться на ударах по Крыму - СМИ
Грант Шаппс. Фото: Getty Images

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс и командующий британской армии Тони Радакин во время визита в Украину дали советы высшему руководству и военным командующим по стратегии в войне против РФ.

Источник: Sunday Times, "Европейская правда"

Детали: Шаппс и Радакин встречались с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым, а также новым главнокомандующим Александром Сырским.

Реклама:

Издание отмечает, что Радакина беспокоил тот факт, что Сырский может слишком зациклиться на сухопутных боях, тогда как британский командующий в течение двух лет пытался сформировать стратегию Украины в соответствии с западной военной доктриной и необходимостью наступать на суше, в воздухе и на море.

В частности, Радакин принимает активное участие в формировании нового военно-морского флота Украины по стандартам НАТО. Он посоветовал обратить внимание на флот иранского образца, состоящий из более легких, более маневренных кораблей и беспилотников, способных сдерживать Россию в Черном море и защищать жизненно важные судоходные пути для украинского экспорта.

В материале говорится, что во время встречи в Мариинском дворце Шаппс и Радакин посоветовали отказаться от планов по наступлению на линии фронта, а вместо этого удерживать оборону на северном и восточном фронтах и в случае необходимости отступать на более выгодные позиции, которые, как надеются, смогут сдержать российских оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ

Британские чиновники надеются, что это позволит украинцам сосредоточить свои усилия на Черном море и Крыму, где с помощью западных ракет дальнего радиуса действия нанесли значительные удары за последние полгода.

По словам собеседников издания, Зеленский был очень заинтересован и находился в хорошем настроении. Также он оказался открытым к британским предложениям, пишет издание.

В материале отмечается, что за последнее время Украина смогла достичь значительных результатов против Черноморского флота РФ, уничтожив ряд кораблей. Если когда-то Россия господствовала в Черном море, то сейчас ее влияние пошатнулось. Британское Министерство обороны считает, что впервые со времен Крымской войны Россия не может свободно действовать в черноморском регионе.

Источники говорят, что Радакин также убежден, что именно в ударах по Крыму и флоту РФ лежит ключ к успеху Украины в 2024 году, и что атаки по Крыму и уничтожение российских военных кораблей, в частности подводных лодок, попадают в самое сердце "российской ментальности".

"Я считаю чрезвычайно важным, что Путин знает, что он теряет Крым, что он теряет Черное море. В течение почти 200 лет Черноморский флот имел возможность проводить учения в Черном море. Сейчас в Черном море нет ни одного военного корабля. Это дает нам представление о масштабе украинского успеха в Крыму", – сказал Шаппс.

В материале также говорилось, что Грант Шаппс был вынужден отменить визит в Одессу после предупреждения от разведки о реальной ракетной опасности со стороны РФ.

Темы: ВеликобританияКрымвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МВФ выделяет Украине очередной транш в размере $880 миллионов

футболСборная Украины вырвала победу над Боснией и Герцеговиной в плей-офф квалификации Евро-2024

видеоЗеленский: В ракетах, которыми россияне ударили по Киеву, около 1500 иностранных компонентов

Поляки разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

фото, видео"Схемы" нашли у семьи главы АМКУ Кириленко недвижимости на 70 миллионов

Орбан написал Путину письмо, в котором поздравил с "победой на выборах"

Все новости...
Великобритания
The Sunday Times: Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за утечки информации 
Британия: Российские "выборы" на оккупированных территориях Украины незаконны
Bloomberg: Британское правительство обсуждает возможную замену Сунака
Последние новости
01:05
МВФ выделяет Украине очередной транш в размере $880 миллионов
00:37
Фон дер Ляйен: Есть несколько веских причин повысить тарифы на зерно и масличные из РФ
00:14
Европейский Совет призвал одобрить переговорную рамку для Украины, чтобы безотлагательно начать работу
00:06
футболОпределился соперник сборной Украины в финале плей-офф квалификации Евро-2024
23:51
футболСборная Украины вырвала победу над Боснией и Герцеговиной в плей-офф квалификации Евро-2024
23:45
В Харькове идентифицировали 4 погибших в результате ракетного удара 20 марта – полиция
23:35
Британка купила на ярмарке брошь за 35 долларов: о ее ценности она узнала спустя 35 лет
23:30
Топ-генерал Франции: Поддержка Украины могла бы выйти за рамки поставок оружия
23:12
Деревянные приборы и крышечки не для всех: McDonald's в Украине отказывается от пластика
22:57
США предложили G7 механизм, чтобы привлечь для Украины $50 млрд с росактивов
Все новости...
Реклама: