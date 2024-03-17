У Миколаєві два прильоти балістикою, п'ятеро поранених
Вдень 17 березня у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, є постраждалі.
Джерело: мер міста Олександр Сенкевич, Повітряні сили, очільник ОВА Віталій Кім
Деталі: Перед вибухом була оголошена тривога.
Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.
Пряма мова Сенкевича: "Вибух у Миколаєві. Зʼясовуємо.
Надам інформацію згодом".
Оновлено: Сенкевич пізніше повідомив про другий вибух.
Кім наголосив, що по Миколаєву було два прильоти.
Пряма мова Кіма: "З місця, що прилетіло по Одесі. І повторний пуск такий же".
Пряма мова Сенкевича: "Наразі ситуація така. Пошкоджено багато приватних будинків - вікна, дахи. Повилітали вікна і в квартирах. Пошкоджені автівки. 5 людей зазнали поранень.
Більш детальні цифри повідомлю після того, як обстежимо район прильотів".