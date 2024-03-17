Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Миколаєві два прильоти балістикою, п'ятеро поранених

Роман ПетренкоНеділя, 17 березня 2024, 15:15
У Миколаєві два прильоти балістикою, п'ятеро поранених
alerts, скриншот

Вдень 17 березня у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, є постраждалі.

Джерело: мер міста Олександр Сенкевич, Повітряні сили, очільник ОВА Віталій Кім

Деталі: Перед вибухом була оголошена тривога.

Реклама:

Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.

Пряма мова Сенкевича: "Вибух у Миколаєві. Зʼясовуємо.

Надам інформацію згодом".

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Сенкевич пізніше повідомив про другий вибух.

Кім наголосив, що по Миколаєву було два прильоти.

Пряма мова Кіма: "З місця, що прилетіло по Одесі. І повторний пуск такий же".

Пряма мова Сенкевича: "Наразі ситуація така. Пошкоджено багато приватних будинків - вікна, дахи. Повилітали вікна і в квартирах. Пошкоджені автівки. 5 людей зазнали поранень.

Більш детальні цифри повідомлю після того, як обстежимо район прильотів".

Теми: Миколаїввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Нам потрібна доба": Шмигаль розповів, як повертатимуть світло українцям

Альянс готовий до конфлікту з РФ — голова Військового комітету НАТО

фото, відео, доповнено 5 загиблих, 15 поранених, 3 зниклих безвісти − наслідки комбінованої атаки росіян

У "Дії" з’явилися документи про освіту

США попросили Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі — ЗМІ

фото По ДніпроГЕС було два прямих влучання: ГЕС-2 у критичному стані − Укргідроенерго

Усі новини...
Розвідка Британії проаналізувала причини падіння експорту російської зброї
Шойгу приїхав в окупований Крим - закликає покращити захист
По Слов'янському НПЗ у Росії відпрацювали дрони СБУ, ССО та Сил безпілотників – джерело
Британія радить Україні обороняти Схід та зосередитися на ударах по Криму – ЗМІ
Останні новини
18:18
Повітряні сили повідомили про загрозу балістики, в Одесі чутно вибухи
18:01
Поблизу Львова водій збив козулю й залишив її на трасі: тварину врятували волонтери
17:52
Зеленський провів "енергетичну" Ставку
17:42
фото, відеоПідприємця та ексдиректора підприємства Міноборони викрили на хабарі у $600 тис.
17:40
Олег Скрипка випустив новий кліп "Номад", який створив штучний інтелект
17:34
Уряд схвалив законопроєкт з підвищення акцизу на паливо
17:19
У меню – "Мрія педофіла" і "Повія": що відомо про скандал з харківським баром
17:11
Завдяки Катару вдалося повернути дев'ятьох українських дітей
17:08
Закон у штаті Теннессі захищатиме музичну індустрію від штучного інтелекту
17:08
фотоПонад 35 тисяч киян ховалися у метро цієї ночі
Усі новини...
Реклама: