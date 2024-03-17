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В Николаеве прогремел взрыв, пятеро пострадавших

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 марта 2024, 15:15
В Николаеве прогремел взрыв, пятеро пострадавших
alerts, скриншот

Днем 17 марта в Николаеве во время воздушной тревоги раздался взрыв, есть пострадавшие.

Источник: мэр города Александр Сенкевич, Воздушные силы, глава ОВА Виталий Ким

Детали: Перед взрывом была объявлена тревога.

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Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с Востока.

Прямая речь Сенкевича: "Взрыв в Николаеве. Выясняем обстоятельства.

Дам информацию позже".

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Обновлено: Сенкевич позже сообщил о втором взрыве.

Ким отметил, что по Николаеву было два прилета.

Прямая речь Кима: "С места, что прилетело по Одессе. И повторный пуск такой же".

Прямая речь Сенкевича: "Сейчас ситуация такова. Повреждено много частных домов - окна, крыши. Вылетели окна и в квартирах. Повреждены машины. 5 человек получили ранения.

Более детальные цифры сообщу после того, как обследуем район прилетов".

Темы: Николаеввойна
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