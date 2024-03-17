В Николаеве прогремел взрыв, пятеро пострадавших
Днем 17 марта в Николаеве во время воздушной тревоги раздался взрыв, есть пострадавшие.
Источник: мэр города Александр Сенкевич, Воздушные силы, глава ОВА Виталий Ким
Детали: Перед взрывом была объявлена тревога.
Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с Востока.
Прямая речь Сенкевича: "Взрыв в Николаеве. Выясняем обстоятельства.
Дам информацию позже".
Обновлено: Сенкевич позже сообщил о втором взрыве.
Ким отметил, что по Николаеву было два прилета.
Прямая речь Кима: "С места, что прилетело по Одессе. И повторный пуск такой же".
Прямая речь Сенкевича: "Сейчас ситуация такова. Повреждено много частных домов - окна, крыши. Вылетели окна и в квартирах. Повреждены машины. 5 человек получили ранения.
Более детальные цифры сообщу после того, как обследуем район прилетов".