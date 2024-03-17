Російська опозиція по всьому світу проголосувала в один час

Російська опозиція провела акцію "Полудень проти Путіна" – люди у знак протесту пішли на виборчі дільниці голосувати о 12:00 17 березня.

Джерело: "Медуза", "ОВД-инфо", "Настоящее время"

Деталі: У Росії триває останній день голосування на "виборах" Путіна. На початок третього дня явка нібито досягла 60% без урахування електронного голосування, каже ЦВК РФ.

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Опозиція проводить акцію "Полудень проти Путіна" – її учасники одночасно збираються, щоб проголосувати проти чинного президента або зіпсувати бюлетень.

Декларована мета - наочно показати, що серед виборців є противники Путіна і вони "можуть безпечно зібратися в одному місці".

Акцію незадовго до смерті підтримав Олексій Навальний.

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Тим часом у московській прокуратурі заявили, що черги у неділю опівдні вони можуть розцінити як створення перешкод роботі виборчих комісій, за що передбачена кримінальна відповідальність до п'яти років позбавлення волі.

Опівдні біля виборчих дільниць у російських містах та за кордоном дійсно зібралося більше людей, ніж у попередні два дні.

Виборчу дільницю у Берліні відвідала вдова Навального Юлія, а також опозиціонер Михайло Ходорковський.

У Росії затримали вже понад 60 людей – найбільше у Казані, 26.