Российская оппозиция по всему миру проголосовала в одно время

Российская оппозиция провела акцию "Полдень против Путина" - люди в знак протеста пошли на избирательные участки голосовать в 12:00 17 марта.

Источник: "Медуза", "ОВД-инфо", "Настоящее время"

Детали: В России продолжается последний день голосования на "выборах" Путина. На начало третьего дня явка якобы достигла 60% без учета электронного голосования, говорит ЦИК РФ.

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Оппозиция проводит акцию "Полдень против Путина" - ее участники одновременно собираются, чтобы проголосовать против действующего президента или испортить бюллетень.

Декларируемая цель - наглядно показать, что среди избирателей есть противники Путина и они могут безопасно собраться в одном месте.

Акцию незадолго до смерти поддержал Алексей Навальный.

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Между тем в московской прокуратуре заявили, что очереди в воскресенье в полдень они могут расценить как создание препятствий работе избирательных комиссий, за что предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

В полдень возле избирательных участков в российских городах и за рубежом действительно собралось больше людей, чем в предыдущие два дня.

Избирательный участок в Берлине посетила вдова Навального Юлия, а также оппозиционер Михаил Ходорковский.

В России задержали уже более 60 человек - больше всего в Казани, 26.