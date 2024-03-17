Вбивство українки в Німеччині: росіянка та німець могли планувати вбивство, аби заволодіти дитиною

Затримана за підозрою у вбивстві 27-річної громадянки України в Німеччині та викраденні її дитини пара могла планувати свої дії заздалегідь.

Джерело: Focus, "Європейська правда"

Деталі: У середу ввечері в окрузі Рейн-Неккар були попередньо заарештовані двоє людей у віці 43 і 44 років. Спочатку повідомлялося про затримання двох чоловіків, пізніше стало відомо, що йдеться про чоловіка та жінку. Як повідомляє Bild, 44-річний чоловік є німцем. Заарештована жінка, як повідомляється, родом з Росії.

Реклама:

У четвер вони постали перед суддею, а потім були доставлені до виправної установи. Мати вбитої українки досі не знайдена.

Під час арешту п'ятитижнева дівчинка була взята під опіку неушкодженою і в якості запобіжного заходу доставлена в лікарню. Після порівняння ДНК стало зрозуміло, що вона є донькою вбитої жінки.

Зараз дитина перебуває під опікою служби у справах дітей.

ВІДЕО ДНЯ

Є підозра, що заарештовані планували вбивство і викрадення протягом тривалого часу. Кажуть, що 44-річний чоловік, який працює м'ясником, говорив про свою новонароджену дитину, яка зараз перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Про це Bild розповів сусід: "У подружжя троє синів, чоловік сказав мені в грудні, що в січні у них буде дівчинка. Він з гордістю показав мені рожеву дитячу шапочку для дитини. Я ще здивувався, бо його дружина зовсім не виглядала вагітною. Але я ніколи не очікував такого злочину. Ця пара завжди була дуже ввічливою і здавалася приємною".

Нагадаємо: Раніше цього тижня стало відомо, що на заході Німеччини знайшли мертвою громадянку України з тимчасовим захистом, яка проживала у притулку для біженців.

Пізніше повідомили, що її кількатижневу доньку знайшли живою, а 51-річну матір досі шукають.