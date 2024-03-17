Убийство украинки в Германии: россиянка и немец могли планировать убийство, чтобы завладеть ребенком

Задержанная по подозрению в убийстве 27-летней гражданки Украины в Германии и похищении ее ребенка пара могла планировать свои действия заранее.

Источник: Focus, "Европейская правда"

Детали: В среду вечером в округе Рейн-Неккар были предварительно арестованы два человека в возрасте 43 и 44 лет. Сначала сообщалось о задержании двух мужчин, позже стало известно, что речь идет о мужчине и женщине. Как сообщает Bild, 44-летний мужчина является немцем. Арестованная женщина, как сообщается, родом из России.

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В четверг они предстали перед судьей, а затем были доставлены в исправительное учреждение. Мать убитой украинки до сих пор не найдена.

Во время ареста пятинедельная девочка была взята под опеку невредимой и в качестве меры пресечения доставлена в больницу. После сравнения ДНК стало понятно, что она является дочерью убитой женщины.

Сейчас ребенок находится под опекой службы по делам детей.

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Есть подозрение, что арестованные планировали убийство и похищение в течение длительного времени. Говорят, что 44-летний мужчина, который работает мясником, говорил о своем новорожденном ребенке, который сейчас находится в отделении интенсивной терапии.

Об этом Bild рассказал сосед: "У супругов трое сыновей, муж сказал мне в декабре, что в январе у них будет девочка. Он с гордостью показал мне розовую детскую шапочку для ребенка. Я еще удивился, потому что его жена совсем не выглядела беременной. Но я никогда не ожидал такого преступления. Эта пара всегда была очень вежливой и казалась приятной".

Ранее на этой неделе стало известно, что на западе Германии нашли мертвой гражданку Украины с временной защитой, которая проживала в приюте для беженцев.

Позже сообщили, что ее нескольконедельную дочь нашли живой, а 51-летнюю мать до сих пор ищут.