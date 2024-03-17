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Росіяни завдали ударів по інфраструктурі Сум

Катерина ТищенкоНеділя, 17 березня 2024, 17:31
Росіяни завдали ударів по інфраструктурі Сум
Суми, google maps

Російські війська в неділю завдали двох ударів по інфраструктурі міста Суми.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, Суспільне

Дослівно ОВА: "Сьогодні, 17 березня, ворог завдав два удари по інфраструктурі міста Суми.

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На місці прильотів працюють всі необхідні служби.

Наслідки атаки ворога уточнюються".

Деталі: Суспільне повідомляло про звуки вибухів у Сумах близько 16 години.

ВІДЕО ДНЯ

Вранці 17 березня в Охтирці на Сумщині було чутно три вибухи, зникло світло.

Також, як повідомляє Суспільне, у неділю військові РФ розбомбили центр селища Велика Писарівка і обстрілювали місто Ворожба на Сумщині.

Теми: СумиСумська областьвійна
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