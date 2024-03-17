Росіяни завдали ударів по інфраструктурі Сум
Неділя, 17 березня 2024, 17:31
Російські війська в неділю завдали двох ударів по інфраструктурі міста Суми.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, Суспільне
Дослівно ОВА: "Сьогодні, 17 березня, ворог завдав два удари по інфраструктурі міста Суми.
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На місці прильотів працюють всі необхідні служби.
Наслідки атаки ворога уточнюються".
Деталі: Суспільне повідомляло про звуки вибухів у Сумах близько 16 години.
ВІДЕО ДНЯ
Вранці 17 березня в Охтирці на Сумщині було чутно три вибухи, зникло світло.
Також, як повідомляє Суспільне, у неділю військові РФ розбомбили центр селища Велика Писарівка і обстрілювали місто Ворожба на Сумщині.