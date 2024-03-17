Россияне нанесли удары по инфраструктуре Сум

Российские войска в воскресенье нанесли два удара по инфраструктуре города Сумы.

Источник: Сумская областная военная администрация, Суспільне

Дословно ОВА: "Сегодня, 17 марта, враг нанес два удара по инфраструктуре города Сумы.

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На месте прилетов работают все необходимые службы.

Последствия атаки врага уточняются".

Детали: Суспільне сообщало о звуках взрывов в Сумах около 16 часов.

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Утром 17 марта в Ахтырке Сумской области было слышно три взрыва, исчез свет.

Также, как сообщает Суспільне, в воскресенье военные РФ разбомбили центр поселка Великая Писаревка и обстреливали город Ворожба на Сумщине.