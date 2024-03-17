У Придністров’ї заявили про атаку дрона на військову частину: згорів гелікоптер
У невизнаному Придністров’ї (Молдова) заявили про вибух і пожежу на території військової частини у Тирасполі внаслідок атаки дрона-камікадзе, пожежа після удару могла знищити гелікоптер.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на придністровський державний канал "Первый Приднестровский", який поширив відповідні фото й відео з місця події
Дослівно канал: "Сьогодні на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа, що виникла внаслідок вибуху".
Деталі: Повідомляється, що вибух нібито стався внаслідок атаки дрона-камікадзе, політ якого було зафіксовано з боку "Клеверного мосту". Так званий "Клеверний міст" розташований на північ від Тирасполя, поруч з українським кордоном.
"Жертв немає. Працюють правоохоронні органи. Порушено кримінальну справу", – повідомив "Первый Приднестровский".
Виходячи з поширеного каналом відео, пожежа після нібито дронового удару могла знищити гелікоптер.
Як уточнює Телеграм-канал "Приднестровец", вибух стався о 12.10 за місцевим часом.
Передісторія:
- У січні у невизнаному Придністров’ї заявили про нібито підготовку в Молдові "спеціальних бойових груп" для вбивств і диверсій на придністровській території. Жодних доказів чи хоча б якихось підтверджень своїм заявам невизнана держава не навела.
- Придністров’я, на території якого понад 30 років незаконно перебувають російські військові в порушення суверенітету Молдови, є джерелом регіональної напруженості.
- У 2022 році тамтешня "влада" так само сповіщала про серію вибухів на об’єктах, що породило спекуляції про можливу підготовку до вторгнення сил РФ із придністровської території.
- Нещодавно придністровське "МДБ" також пускало чутки про "інцидент із застосуванням вогнепальної зброї", який спростували і Київ, і Кишинів.