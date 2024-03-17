У Придністров’ї заявили про атаку дрона на військову частину: згорів гелікоптер

У невизнаному Придністров’ї (Молдова) заявили про вибух і пожежу на території військової частини у Тирасполі внаслідок атаки дрона-камікадзе, пожежа після удару могла знищити гелікоптер.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на придністровський державний канал "Первый Приднестровский", який поширив відповідні фото й відео з місця події

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Дослівно канал: "Сьогодні на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа, що виникла внаслідок вибуху".

Деталі: Повідомляється, що вибух нібито стався внаслідок атаки дрона-камікадзе, політ якого було зафіксовано з боку "Клеверного мосту". Так званий "Клеверний міст" розташований на північ від Тирасполя, поруч з українським кордоном.

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"Жертв немає. Працюють правоохоронні органи. Порушено кримінальну справу", – повідомив "Первый Приднестровский".

Виходячи з поширеного каналом відео, пожежа після нібито дронового удару могла знищити гелікоптер.

Як уточнює Телеграм-канал "Приднестровец", вибух стався о 12.10 за місцевим часом.

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