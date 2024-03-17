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В Приднестровье заявили об атаке дрона на воинскую часть: сгорел вертолет

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 17 марта 2024, 17:48
В Приднестровье заявили об атаке дрона на воинскую часть: сгорел вертолет
последствия атаки беспилотника в Приднестровье, фото: "Первый Приднестровский"

В непризнанном Приднестровье (Молдова) заявили о взрыве и пожаре на территории воинской части в Тирасполе в результате атаки дрона-камикадзе, пожар после удара мог уничтожить вертолет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на приднестровский государственный канал "Первый Приднестровский", который распространил соответствующие фото и видео с места происшествия

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Дословно канал: "Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва".

Детали: Сообщается, что взрыв якобы произошел в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны "Клеверного моста". Так называемый "Клеверный мост" расположен к северу от Тирасполя, рядом с украинской границей.

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"Жертв нет. Работают правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело", – сообщил "Первый Приднестровский".

Исходя из распространенного каналом видео, пожар после якобы дронового удара мог уничтожить вертолет.

Как уточняет Телеграм-канал "Приднестровец", взрыв произошел в 12.10 по местному времени.

Предыстория:

  • В январе в непризнанном Приднестровье заявили о якобы подготовке в Молдове "специальных боевых групп" для убийств и диверсий на приднестровской территории. Никаких доказательств или хотя бы каких-то подтверждений своим заявлениям непризнанное государство не привело.
  • Приднестровье, на территории которого более 30 лет незаконно находятся российские военные в нарушение суверенитета Молдовы, является источником региональной напряженности.
  • В 2022 году тамошние "власти" так же извещали о серии взрывов на объектах, что породило спекуляции о возможной подготовке к вторжению сил РФ с приднестровской территории.
  • Недавно приднестровское "МГБ" также пускало слухи об "инциденте с применением огнестрельного оружия", который опровергли и Киев, и Кишинев.

Темы: Приднестровьевзрывбеспилотники
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