Чехія запропонує ЄС заборонити імпорт зерна з РФ і Білорусі
Чехія на засіданні Європейської Ради наступного тижня запропонує заборонити імпорт російського та білоруського зерна до Євросоюзу.
Джерело: міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний в ефірі Чеського телебачення, передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky
Пряма мова: "Ми будемо наполягати на тому, щоб зернові та олійні культури були у списку санкцій і не потрапляли до Європи".
Деталі: Прем'єрміністр Петр Фіала представить позицію Чеської Республіки на засіданні Європейської Ради наступного тижня.
За даними Євростату, минулого року з Росії до ЄС було імпортовано 1,5 мільйона тонн зерна, що більше, ніж до війни в Україні. Наприклад, Іспанія, де був неврожай, імпортувала в рази більше.
"Немає жодної причини, чому ми повинні підтримувати агресора, купуючи російське зерно в Європі", – додав Виборний.
За словами міністра, немає ніякої небезпеки, що ціни на продукти харчування фундаментально зростуть після можливої заборони на імпорт російського зерна. "Чехія має надлишки для експорту, надлишки були в усьому світі", – підкреслив міністр.
Член парламентського комітету з питань сільського господарства від опозиційного руху ANO Маргіта Балаштикова підтримала б заборону, але, за її словами, її буде важко забезпечити. "Потрібно буде проводити митні перевірки, вагони повинні бути опечатані, інакше трейдери зможуть це обійти", – сказала вона.
Передісторія:
- Сейм Литви 14 березня ухвалив резолюцію із закликом заборонити на європейському рівні імпорт російських та білоруських зернових культур.
- За даними ЗМІ, Європейська комісія вже наступного тижня, як очікується, представить пропозицію щодо кількісних обмежень на імпорт зерна з Росії та Білорусі.
- Парламент Латвії першим у лютому ухвалив тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі щонайменше до липня 2025 року. Сейм Польщі 8 березня ухвалив постанову, яка закликає запровадити санкції на імпорт російських і білоруських продуктів харчування.