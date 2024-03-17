Чехія запропонує ЄС заборонити імпорт зерна з РФ і Білорусі

Чехія на засіданні Європейської Ради наступного тижня запропонує заборонити імпорт російського та білоруського зерна до Євросоюзу.

Джерело: міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний в ефірі Чеського телебачення, передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky

Пряма мова: "Ми будемо наполягати на тому, щоб зернові та олійні культури були у списку санкцій і не потрапляли до Європи".

Реклама:

Деталі: Прем'єрміністр Петр Фіала представить позицію Чеської Республіки на засіданні Європейської Ради наступного тижня.

За даними Євростату, минулого року з Росії до ЄС було імпортовано 1,5 мільйона тонн зерна, що більше, ніж до війни в Україні. Наприклад, Іспанія, де був неврожай, імпортувала в рази більше.

"Немає жодної причини, чому ми повинні підтримувати агресора, купуючи російське зерно в Європі", – додав Виборний.

ВІДЕО ДНЯ

За словами міністра, немає ніякої небезпеки, що ціни на продукти харчування фундаментально зростуть після можливої заборони на імпорт російського зерна. "Чехія має надлишки для експорту, надлишки були в усьому світі", – підкреслив міністр.

Член парламентського комітету з питань сільського господарства від опозиційного руху ANO Маргіта Балаштикова підтримала б заборону, але, за її словами, її буде важко забезпечити. "Потрібно буде проводити митні перевірки, вагони повинні бути опечатані, інакше трейдери зможуть це обійти", – сказала вона.

Передісторія: