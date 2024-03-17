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Чехия предложит ЕС запретить импорт зерна из РФ и Беларуси

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 17 марта 2024, 18:24
Чехия предложит ЕС запретить импорт зерна из РФ и Беларуси
флаг Чехии, фото Getty Images

Чехия на заседании Европейского Совета на следующей неделе предложит запретить импорт российского и белорусского зерна в Евросоюз.

Источник: министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный в эфире Чешского телевидения, передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky

Прямая речь: "Мы будем настаивать на том, чтобы зерновые и масличные культуры были в списке санкций и не попадали в Европу".

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Детали: Премьер-министр Петр Фиала представит позицию Чешской Республики на заседании Европейского Совета на следующей неделе.

По данным Евростата, в прошлом году из России в ЕС было импортировано 1,5 миллиона тонн зерна, что больше, чем до войны в Украине. Например, Испания, где был неурожай, импортировала в разы больше.

"Нет ни одной причины, почему мы должны поддерживать агрессора, покупая российское зерно в Европе", – добавил Выборный.

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По словам министра, нет никакой опасности, что цены на продукты питания фундаментально вырастут после возможного запрета на импорт российского зерна. "Чехия имеет излишки для экспорта, излишки были во всем мире", – подчеркнул министр.

Член парламентского комитета по вопросам сельского хозяйства от оппозиционного движения ANO Маргита Балаштикова поддержала бы запрет, но, по ее словам, его будет трудно обеспечить. "Нужно будет проводить таможенные проверки, вагоны должны быть опечатаны, иначе трейдеры смогут это обойти", – сказала она.

Предыстория:

  • Сейм Литвы 14 марта принял резолюцию с призывом запретить на европейском уровне импорт российских и белорусских зерновых культур.
  • По данным СМИ, Европейская комиссия уже на следующей неделе, как ожидается, представит предложение по количественным ограничениям на импорт зерна из России и Беларуси.
  • Парламент Латвии первым в феврале принял временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси как минимум до июля 2025 года. Сейм Польши 8 марта принял постановление, призывающее ввести санкции на импорт российских и белорусских продуктов питания.

Темы: ЧехияЕСРосcияторговля
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