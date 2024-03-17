Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни продовжують атакувати Нікополь: 5 постраждалих

Катерина ТищенкоНеділя, 17 березня 2024, 19:07
Росіяни продовжують атакувати Нікополь: 5 постраждалих
наслідки обстрілу Нікополя 17 березня, фото: Сергій Лисак/Telegram

Внаслідок обстрілів росіянами Нікополя в неділю постраждали 5 людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Протягом дня ворог завдав 8 ударів БпЛА по Нікопольщині. Двічі вдарив з важкої артилерії.

Реклама:

У райцентрі – п'ятеро постраждалих. Чоловіки, які потрапили під ранкову атаку, відновлюватимуться вдома. А ще 65-річний мешканець та 26-річна жінка.

Окрім заправки та вантажівки, у Нікополі пошкоджені інфраструктурний об'єкт і п'ятиповерхівка".

Деталі: Під обстріли потрапили також інші населені пункти району в Покровській сільській, Марганецькій та Мирівській громадах. В останній понівечені приватний будинок і господарська споруда. Зачепило лінію електропередач.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НікопольДніпропетровська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Нам потрібна доба": Шмигаль розповів, як повертатимуть світло українцям

Альянс готовий до конфлікту з РФ — голова Військового комітету НАТО

фото, відео, доповнено 5 загиблих, 15 поранених, 3 зниклих безвісти − наслідки комбінованої атаки росіян

У "Дії" з’явилися документи про освіту

США попросили Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі — ЗМІ

фото По ДніпроГЕС було два прямих влучання: ГЕС-2 у критичному стані − Укргідроенерго

Усі новини...
Нікополь
Обстріли Нікопольщини: двоє поранених, пошкоджено понад 30 будинків
Окупанти атакували Нікополь: поранено п’ятьох людей, серед них 7-річна дитина
Окупанти вдарили по "Епіцентру" в Нікополі
Останні новини
18:18
Повітряні сили повідомили про загрозу балістики, в Одесі чутно вибухи
18:01
Поблизу Львова водій збив козулю й залишив її на трасі: тварину врятували волонтери
17:52
Зеленський провів "енергетичну" Ставку
17:42
фото, відеоПідприємця та ексдиректора підприємства Міноборони викрили на хабарі у $600 тис.
17:40
Олег Скрипка випустив новий кліп "Номад", який створив штучний інтелект
17:34
Уряд схвалив законопроєкт з підвищення акцизу на паливо
17:19
У меню – "Мрія педофіла" і "Повія": що відомо про скандал з харківським баром
17:11
Завдяки Катару вдалося повернути дев'ятьох українських дітей
17:08
Закон у штаті Теннессі захищатиме музичну індустрію від штучного інтелекту
17:08
фотоПонад 35 тисяч киян ховалися у метро цієї ночі
Усі новини...
Реклама: