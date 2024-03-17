Росіяни продовжують атакувати Нікополь: 5 постраждалих

Внаслідок обстрілів росіянами Нікополя в неділю постраждали 5 людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Протягом дня ворог завдав 8 ударів БпЛА по Нікопольщині. Двічі вдарив з важкої артилерії.

Реклама:

У райцентрі – п'ятеро постраждалих. Чоловіки, які потрапили під ранкову атаку, відновлюватимуться вдома. А ще 65-річний мешканець та 26-річна жінка.

Окрім заправки та вантажівки, у Нікополі пошкоджені інфраструктурний об'єкт і п'ятиповерхівка".

Деталі: Під обстріли потрапили також інші населені пункти району в Покровській сільській, Марганецькій та Мирівській громадах. В останній понівечені приватний будинок і господарська споруда. Зачепило лінію електропередач.