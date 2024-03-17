Россияне продолжают атаковать Никополь: 5 пострадавших

В результате обстрелов россиянами Никополя в воскресенье пострадали 5 человек.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "В течение дня враг нанес 8 ударов БпЛА по Никопольщине. Дважды ударил из тяжелой артиллерии.

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В райцентре – пятеро пострадавших. Мужчины, которые попали под утреннюю атаку, будут восстанавливаться дома. А еще 65-летний житель и 26-летняя женщина.

Кроме заправки и грузовика, в Никополе повреждены инфраструктурный объект и пятиэтажка".

Детали: Под обстрелы попали также другие населенные пункты района в Покровской сельской, Марганецкой и Мировской громадах. В последней изуродованы частный дом и хозяйственная постройка. Задета линия электропередач.