Зеленський: Путін захворів владою й має закінчити на лаві підсудних у Гаазі

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в російської імітації виборів президента немає жодної легітимності, а диктатор Володимир Путін має закінчити на лаві підсудних в Гаазі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усі в світі зрозуміли, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів владою і робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. Немає нікого в світі, хто був би застрахований від цього.

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Дякую кожній державі, кожному лідеру, всім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами.

Все, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата.

Він боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності в цієї імітації виборів немає і бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних в Гаазі. Саме це ми маємо забезпечити, всі в світі, хто цінує життя і порядність".