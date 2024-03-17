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Зеленский: Путин заболел властью и должен закончить на скамье подсудимых в Гааге

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 марта 2024, 20:08
Зеленский: Путин заболел властью и должен закончить на скамье подсудимых в Гааге
Владимир Зеленский в обращении 17 марта, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что у российской имитации выборов президента нет никакой легитимности, а диктатор Владимир Путин должен закончить на скамье подсудимых в Гааге.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "На днях российский диктатор имитирует очередные выборы. Все в мире поняли, что этот деятель, как было уже часто в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно. Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. Нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого.

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Спасибо каждому государству, каждому лидеру, всем международным организациям, которые называют и будут называть эти вещи своими именами.

Все, что Россия делает на оккупированной территории Украины, является преступлением. За все, что сделано российскими убийцами в этой войне ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие.

Он боится больше всего только одного – справедливости. Никакой легитимности у этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге. Именно это мы должны обеспечить, все в мире, кто ценит жизнь и порядочность".

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Темы: ЗеленскийПутинвиборы
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