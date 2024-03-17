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У Конотопі два прильоти по інфраструктурі

Катерина ТищенкоНеділя, 17 березня 2024, 20:44
У Конотопі два прильоти по інфраструктурі
Конотоп, ілюстративне фото з Wikipedia

У Конотопі Сумської області в неділю ввечері зафіксовано два ворожих прильоти по інфраструктурі.

Джерело: міський голова Конотопа Артем Семеніхін у Facebook, Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова: "Два прильоти! Інфраструктура!".

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Деталі: Мер не повідомив жодних інших деталей.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Також повідомлялося про дві керовані авіаційні ракети, імовірно Х-59, в напрямку Чернігівщини через Сумщину.

Теми: Сумська областьвійна
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