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В Конотопе два прилета по инфраструктуре

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 марта 2024, 20:44
В Конотопе два прилета по инфраструктуре
Конотоп, иллюстративное фото из Wikipedia

В Конотопе Сумской области в воскресенье вечером зафиксировано два вражеских прилета по инфраструктуре.

Источник: городской голова Конотопа Артем Семенихин в Facebook, Воздушные силы ВСУ

Прямая речь: "Два прилета! Инфраструктура!".

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Детали: Мэр не сообщил никаких других деталей.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения. Также сообщалось о двух управляемых авиационных ракетах, предположительно Х-59, в направлении Черниговщины через Сумскую область.

Темы: Сумская областьвойна
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