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Буданов: У Росії почався справжній "бунт виборчих урн"

Катерина ТищенкоНеділя, 17 березня 2024, 22:10
Буданов: У Росії почався справжній бунт виборчих урн
Буданов під час виступу на Форумі російських добровольців 17 березня, фото форуму

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов на Форумі російських добровольців заявив, що в РФ під час так званих "виборів" президента почався справжній "бунт виборчих урн" ― такої кількості зіпсованих бюлетенів та скриньок не було ніде в світі.

Джерело: Буданов під час виступу на Форумі російських добровольців, повідомляє ГУР

Пряма мова: "Путін розуміє, що в очах світових лідерів, передусім КНР, він стає нестабільним правителем, який не здатен забезпечити порядок на виборах у себе в країні. Він показує себе слабаком перед своїм народом і елітами. Слабкість – це те, чого він боїться найбільше. Те, що зараз  відбувається в РФ, послаблює режим загалом і Путіна особисто. Ми повинні використати цю слабкість і зробити її додатковою зброєю".

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Деталі: Буданов підкреслив, що так звані вибори Путіна – нелегітимні.

"Який би результат не написала російська центральна виборча комісія ― це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях. Велика кількість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, бо російські активісти, усвідомлюючи всю підлість цих "виборів", псують їх", – зауважив начальник ГУР.

У зверненні він також зазначив, що обмежена військова операція опозиційних до Путіна російських збройних формувань у Бєлгородській та Курській областях РФ – лише початок боротьби за їхню рідну країну.

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"Громадяни РФ вирішили звільнити свою країну від старої людини та його поплічників, що узурпував владу, незаконно змінив Конституцію і живе в альтернативній реальності зі своїми посіпаками. Війна проти путінського режиму – це законне право громадян вимагати справедливості", – сказав Буданов.

Що передувало: Російському диктатору Володимиру Путіну ЦВК РФ "малює" рекордну перемогу на президентських "виборах".

Теми: БудановРосіявибори
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