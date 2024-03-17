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Буданов: В России начался настоящий "бунт избирательных урн"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 марта 2024, 22:10
Буданов: В России начался настоящий бунт избирательных урн
Буданов во время выступления на Форуме российских добровольцев 17 марта, фото форума

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов на Форуме российских добровольцев заявил, что в РФ во время так называемых "выборов" президента начался настоящий "бунт избирательных урн" - такого количества испорченных бюллетеней и урн не было нигде в мире.

Источник: Буданов во время выступления на Форуме российских добровольцев, сообщает ГУР

Прямая речь: "Путин понимает, что в глазах мировых лидеров, прежде всего КНР, он становится нестабильным правителем, который не способен обеспечить порядок на выборах у себя в стране. Он показывает себя слабаком перед своим народом и элитами. Слабость – это то, чего он боится больше всего. То, что сейчас происходит в РФ, ослабляет режим в целом и Путина лично. Мы должны использовать эту слабость и сделать ее дополнительным оружием".

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Детали: Буданов подчеркнул, что так называемые выборы Путина – нелегитимны.

"Какой бы результат ни написала российская центральная избирательная комиссия – это фальшивка, поскольку выборы не состоялись не только в приграничных областях. Большое количество участков не будет иметь возможности посчитать бюллетени, потому что российские активисты, осознавая всю подлость этих "выборов", портят их", – отметил начальник ГУР.

В обращении он также отметил, что ограниченная военная операция оппозиционных к Путину российских вооруженных формирований в Белгородской и Курской областях РФ – лишь начало борьбы за их родную страну.

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"Граждане РФ решили освободить свою страну от старого человека и его приспешников, который узурпировал власть, незаконно изменил Конституцию и живет в альтернативной реальности со своими приспешниками. Война против путинского режима – это законное право граждан требовать справедливости", – сказал Буданов.

Что предшествовало: Российскому диктатору Владимиру Путину ЦИК РФ "рисует" рекордную победу на президентских "выборах".

Темы: БудановРосcиявиборы
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